В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 6,5 процента в следующем году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение Центробанком ключевой ставки до 6,5 процента в 2023 году.

Он пояснил, что регулятор может еще несколько смягчить монетарную политику, если инфляция действительно пойдет вниз и достигнет отметки в пять процентов в следующем году. В этом случае ключевая ставка может опуститься до 6,5 процента, передает RT.

Последнее решение ЦБ в уходящем году в отношении ключевой ставки было принято 16 декабря. Ключевая ставка была зафиксирована на уровне 7,5 процента, передает ФАН.

Аналитик Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что основные перемены в российской экономике в ближайшее время будут связаны с изменениями в торговле с другими странами. Однако экономика будет меняться и внутри России.