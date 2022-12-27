Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 6,5 процента в следующем году

Ирина Игнатенко
Экономика
В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 6,5 процента в следующем году
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение Центробанком ключевой ставки до 6,5 процента в 2023 году.

Он пояснил, что регулятор может еще несколько смягчить монетарную политику, если инфляция действительно пойдет вниз и достигнет отметки в пять процентов в следующем году. В этом случае ключевая ставка может опуститься до 6,5 процента, передает RT.

Последнее решение ЦБ в уходящем году в отношении ключевой ставки было принято 16 декабря. Ключевая ставка была зафиксирована на уровне 7,5 процента, передает ФАН.

Аналитик Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что основные перемены в российской экономике в ближайшее время будут связаны с изменениями в торговле с другими странами. Однако экономика будет меняться и внутри России.

Госдума Ключевая ставка ЦБ РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте