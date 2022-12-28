Российские хакеры опубликовали данные украинских солдат и офицеров «кибервойск»

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Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала на антифашистском портале «Немезида» данные свыше 70 солдат ВСУ и офицеров «кибервойск».

Первая часть данных о хакерах из Украины (759 человек) появилась на сайте накануне.

— Переходим ко второму этапу. Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF («Захват флага») среди силовых структур 404, — говорится в сообщении группировки.

По данным российских хакеров, опубликованная информация принадлежит профессиональным взломщикам из украинского Минобороны, Национальной гвардии и других ведомств Украины.

В сентябре российская хакерская группировка RaHDIt опубликовала на своем сайте «Немезида» данные 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины (СВР). Позже актуальность досье была подтверждена правоохранительными органами. По данным хакеров, агенты СВР работают в диппредставительствах дружественных России стран.

10 октября неизвестные хакеры совершили кибератаки на информационные системы некоторых крупнейших аэропортов в США.