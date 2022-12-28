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Минимальные цены на водку, бренди и коньяк повысят в России с 1 января

Араз Салехов
Общество
Минимальные цены на водку, бренди и коньяк повысят в России с 1 января
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В России с начала следующего года поднимутся минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Об этом говорится в приказе Минфина.

Согласно приказу, минимальная розничная цена водки составит 281 рубль за 0,5 литра, бренди — 375 рублей, коньяка — 517 рублей.

В настоящее время минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 литра, бренди — 348 рублей, коньяка — 480 рублей. Приказ будет действовать по 31 декабря 2026 года.

В России установили минимальные розничные цены на алкоголь. Стоимость напитков изменится с 1 января. Экономист Александр Цапликов рассказал «Вечерней Москве», что будет с ценами в преддверии новогодних праздников.

Федеральная антимонопольная служба России предложила увеличить тарифы на газ в России на 8,5 процента с декабря. С чем связано такое решение и насколько проиндексируют цены, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По его словам, необходимость поднятия цен на газ связана с растущими издержками Газпрома.

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