Эксперты перечислили рискованные активы для инвесторов

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Эксперты рассказали, в какие активы нужно вкладывать деньги с осторожностью, так как существует риск потери сбережений.

По словам доцента департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России Михаила Хачатуряна, весьма рискованными могут оказаться вложения в зарубежные акции. Есть вероятность заморозки как вложенных средств, так и дивидендов.

Он также добавил, что сомнительными представляются вложения в зарубежную недвижимость, особенно в Европе.

В свою очередь начальник управления маркетинга Денис Камынин относит к рискованным инвестициям вложения в акции технологических компаний, фьючерсы и криптовалюту. Эксперт отметил, что в криптовалюту вкладываются только ярые фанаты или инвесторы, которые рассчитывают получить прибыль через много лет, передает РИАМО.

До этого инвестиционный аналитик Александр Разуваев посоветовал обратить внимание на инвестиционные серебряные и золотые монеты, передает ФАН.

2023 год вступит в свои права уже совсем скоро. Накануне праздника крупные российские банки запустили предновогодние акции: так, один из банков предложил открыть вклад с доходностью 8–9,5 процента годовых. «Вечерняя Москва» выяснила, куда лучше вложить деньги перед новым годом.