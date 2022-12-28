«Вообразите конечный результат»: как правильно загадывать желание на Новый год

Фото: Pexels

Новый год — время, когда люди под бой курантов загадывают желание. Однако далеко не всегда задуманное сбывается. Между тем умение формулировать желаемое — особое искусство, которым владеет далеко не каждый. Как правильно загадать желание, чтобы оно воплотилось в жизнь, «Вечерняя Москва» узнала у финалистки шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецовой.

По ее словам, чтобы желание с высокой вероятностью исполнилось в наступающем году, важно его правильно сформулировать.

— Загадывать нужно сразу конечный результат, а не инструмент для его достижения, — говорит Николь. — К примеру, если есть цель купить машину или съездить на отдых, то нужно желать именно это. Не нужно формулировать «получить много денег»: они могут появиться, но, например, при этом обстоятельства сложатся не в пользу отпуска или покупки транспорта.

Кузнецова подчеркнула: формулировать желание нужно лично для себя, а не для других.

— То есть неверной является формулировка: «Мой муж (моя жена) получит повышение на работе». Нужно перефразировать: «Доход моей семьи увеличится». Но лучше всего в принципе изначально желать только для себя: «У меня появится машина», «Я съезжу на Мальдивы» и так далее, — объясняет собеседница «ВМ».

По словам ясновидящей, нельзя загадывать желания, подразумевающие вред другим людям. Негатив обязательно вернется, уточнила она.

Не стоит употреблять в формулировке желания слова «должен», «будет» и «нет».

— Вместо «Я должен (должна) получить работу своей мечты» лучше сказать: «Я получу работу своей мечты». Несмотря на все рекомендации, самое важное — верить в свою мечту и представлять, как она будет осуществляться.

Общего рецепта по реализации желаний нет, поэтому не стоит бояться, если что-то в формулировке не соответствует приведенным советам, заключила собеседница «ВМ».