Панду Жуи из Московского зоопарка завалили новогодними подарками

Фото: t.me/Moscowzoo_official

Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке вручили подарки панде Жуи. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада в среду, 28 декабря.

— Думаете, только у Диндин была предновогодняя суета? Жуи тоже завалили подарками, — говорится в сообщении.

На видео, которым поделился зоопарк в своем Telegram-канале, Жуи не спеша подходит к подаркам и открывает первую коробку. Затем медведь полакомился угощением.

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Накануне столичный зоосад объявил о запуске традиционной новогодней акции по сбору хвойных деревьев — елок, сосен и пихт, которые станут украшением вольеров или полезным лакомством для обитателей зоосада. Некоторые животные используют стволы деревьев в качестве когтеточек. Среди них — пума, восточноевропейские рыси, тигр, дальневосточный леопард, а также более мелкие кошки.

Также в преддверии Нового года Московский зоопарк проведет акцию «Елка желаний», в рамках которой сотрудники развесят по всей территории 50 открыток-подарков для посетителей. Во время мероприятия гости зоосада смогут стать зоокулинарами для больших панд, панда-киперами, пройти индивидуальную экскурсию и многое другое.