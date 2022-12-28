«Свинтившие уроды»: Медведев раскритиковал россиян, желающих стране поражения

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Россияне, желающие стране поражения, являются предателями и врагами. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду, 28 декабря.

— Свинтившие же уроды ежедневно желают гибели своим соотечественникам и своей стране. Уму непостижимо... Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества, — пояснил он.

Политик добавил, что таких граждан не стоит пускать на территорию России, пожизненно закрыв для них въезд. По его словам, подобным людям также необходимо запретить зарабатывать в стране.

При этом Медведев в своем Telegram-канале назвал возможные способы возвращения таких россиян в страну. Он уточнил, что это может произойти «только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование». Сам политик высказался против их возвращения в страну.

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин в свою очередь намеревается инициировать подготовку законопроекта о признании иностранными агентами «предателей» и «перебежчиков».

До этого Медведев составил «прогнозы» на 2023 год. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные и яркие прогнозы на следующий год.