Новак исполнит мечту мальчика из Москвы в рамках «Елки желаний»

Фото: roscongress / Сергей Кулаков

Заместитель председателя правительства России Александр Новак принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

Вице-премьер снял с дерева шарик, где была указана мечта Сергея Коржавина о встрече с футболистами из клуба «Спартак».

— Отличное пожелание, особенно актуально сейчас, после окончания чемпионата мира, — прокомментировал выбор мальчика политик.

Он заверил, что обязательно устроит эту встречу, передает ТАСС.

22 декабря в акции «Елка желаний» принял участие президент России Владимир Путин. Главе государства достались два желания от девочки из Запорожской области. Она мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Сначала Путин удивился, заметив, что дом новогоднего волшебника находится совсем не в Крыму. Но затем лидеру объяснили, что это два разных желания, и тот пообещал исполнить оба.

Одному из желаний восьмилетней Александры Титоренко Путин уже помог осуществиться. Девочка побывала у Деда Мороза, после чего глава государства пообщался с ней по телефону и расспросил о впечатлениях. Президент также попросил у Александры новогодний подарок для себя.