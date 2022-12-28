Депутат МГД Орлов: Московские механизмы поддержки семей мобилизованных работают эффективно

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Созданная в столице система поддержки семей мобилизованных показывает эффективность, а механизмы отличаются высокой востребованностью. Об этом рассказал вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

По его словам, близкие мобилизованных москвичей более 40 тысяч раз обратились в центр поддержки семей участников СВО.

Орлов добавил, что единовременную финансовую помощь в размере 50 тысяч рублей получили уже 16 тысяч москвичей. Эти средства могут помочь семьям оперативно закрыть вопросы, которые возникли в быту с уходом мужчин в зону спецоперации.

По словам депутата, в городе также дополнительно изменили и правила предоставления ежемесячного детского пособия. Теперь всем обратившимся на каждого ребенка выделяют сумму в размере прожиточного минимума вне зависимости от доходов.

Кроме того, перед Новым годом дети мобилизованных москвичей стали получать приглашения на елки, катки и ледовые шоу. Также родственникам участников специальной военной операции помогают и сами неравнодушные москвичи, передает агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 23 декабря, в Москве открыли свои двери еще 11 пунктов сбора новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает». Об этом сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. По ее словам, с декабря в Москве удалось собрать почти 43 тысячи новогодних подарков.