Психолог дала советы, как сделать идеальный новогодний подарок для ребенка

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Как не разочаровать ребенка новогодним подарком, рассказала детский психолог Наталья Искра.

Эксперт отметила, что подарки делятся на два типа: одни — от родителей и близких, другой — «от Деда Мороза». Идеальная ситуация, когда родители и от себя, и от Деда Мороза могут приобрести и положить под елку именно то, что хотел ребенок.

Психолог посоветовала договариваться о подарке с ребенком заранее и оговаривать предельную сумму. Также нужно учитывать интересы ребенка.

Психолог акцентировала внимание на формуле, которой стоит придерживаться при подготовке детских подарков: от Деда Мороза — что-то простенькое и без всяких условий, а вот подарок от родителей должен быть выбран на основе взаимных договоренностей, с учетом возможностей семейного бюджета и пожеланий ребенка, передает ФАН.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать новогодний подарок для женщины. Подарок женщине вполне может строиться вокруг ее увлечений – например, набор для вязания, вышивки или шитья, краски, кисти, качественная бумага для рисования. Смело можно выбрать и приятные аксессуары, передает Nation news.

Новогодние сувениры и такие электрические приборы, как фен и электробритва, являются самыми неудачными подарками на Новый год. Об этом заявила руководитель студии MartDizain Татьяна Март.