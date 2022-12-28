Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жители Москвы рассказали, как украшают жилье к Новому году

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Жители Москвы рассказали, как украшают жилье к Новому году
Фото: Pexels

Москвичи рассказали, как украшают свои квартиры и дома к Новому году.

Так, 60 процентов респондентов предпочитают минимально создавать праздничную атмосферу. 30 процентов повсеместно развешивают гирлянды, а 6 процентов останавливаются только на елке.

Сообщается, что 41 процент опрошенных начинает украшать жилье за две недели до 31 декабря, четверть — за неделю, а 23 процента предпочитают сделать все за месяц.

Также сообщается, что 35 процентов москвичей тратят на украшения для дома от 1 до 3 тысяч рублей, четверть готова выложить от 3 до 5 тысяч, а каждый пятый респондент (18 процентов) укладывается в сумму до 1000 рублей.

При этом 72 процента москвичей ставят искусственную елку, 18 процентов — живую, а 9 процентов обходятся без нее, передает издание «Вести Подмосковья».

Новогодний стол будет выглядеть свежо и символично, если попробовать оформить бокалы для шампанского свежей зеленью, заявила эксперт Союза садоводов Ольга Воронова, передает Nation news.

Черный Водяной Кролик — символ грядущего 2023 года по восточному календарю. Астрологи предрекают, что милый и добродушный покровитель сулит миру успокоение и порядок. Как полагается встретить пушистого хозяина года и заручиться его расположением — в материале «Вечерней Москвы».

Украшения декор Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте