Жители Москвы рассказали, как украшают жилье к Новому году

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Москвичи рассказали, как украшают свои квартиры и дома к Новому году.

Так, 60 процентов респондентов предпочитают минимально создавать праздничную атмосферу. 30 процентов повсеместно развешивают гирлянды, а 6 процентов останавливаются только на елке.

Сообщается, что 41 процент опрошенных начинает украшать жилье за две недели до 31 декабря, четверть — за неделю, а 23 процента предпочитают сделать все за месяц.

Также сообщается, что 35 процентов москвичей тратят на украшения для дома от 1 до 3 тысяч рублей, четверть готова выложить от 3 до 5 тысяч, а каждый пятый респондент (18 процентов) укладывается в сумму до 1000 рублей.

При этом 72 процента москвичей ставят искусственную елку, 18 процентов — живую, а 9 процентов обходятся без нее, передает издание «Вести Подмосковья».

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