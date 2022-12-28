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«Они это заслужили»: турки восхитились ответом Путина на введенный потолок цен на нефть

Александр Афонин
В мире
«Они это заслужили»: турки восхитились ответом Путина на введенный потолок цен на нефть
Фото: Администрация президента РФ

Читатели турецкого портала Haber7 восхитились ответными мерами президента России Владимира Путина, которые были предприняты в отношении введенного Западом потолка цен на российскую нефть.

— Молодец, Путин. Пусть видят, что значит слепо следовать за Америкой, — поделился один из комментаторов.

Многие читатели отметили, что предпринятые меры являются правильным ответом на действия Запада. В связи с этим некоторые комментаторы предрекли Европе «очень трудные» дни.

— Они это заслужили, — цитирует одного из пользователей РИА Новости.

Накануне Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен западными странами в отношении российской нефти. Данное постановление будет действовать до 1 июля следующего года.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему данная мера необходима и как она повлияет на рынок нефти. Эксперт считает, что пока ни один аналитик не может дать четкого прогноза относительно того, что будет дальше с ценами, так как на экономическом рынке происходят необъяснимые процессы.

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