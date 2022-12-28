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Hill: Вопрос журналиста о ЗРК Patriot поставил Байдена в неловкое положение

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Hill: Вопрос журналиста о ЗРК Patriot поставил Байдена в неловкое положение
Фото: whitehouse

Вопрос журналиста о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину заставил президента США Джо Байдена искажать прошлое, написал бывший сотрудник Пентагона Джозеф Боско в статье для The Hill.

Во время пресс-конференции журналист напомнил американскому лидеру, что ранее он выступал против поставок Patriot на Украину, так как это повлечет за собой эскалацию конфликта. Затем журналист спросил Байдена, могут ли Штаты «в кратчайшие сроки дать Украине все, в чем она нуждается».

По словам Боско, президент США, отвечая на вопрос, подчеркнул, что Америка не может принимать такие серьезные решения без одобрения других стран НАТО.

— Он описал сценарий, обратный тому, что произошел в марте, когда Байден наложил вето на предложение Польши отправить на Украину российские самолеты МиГ для установления бесполетной зоны, — написал бывший сотрудник Пентагона.

Таким образом, подчеркнул он, Байден поставил под вопрос доверие других членов альянса к США.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что решение о поставках США зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину способствует затягиванию конфликта. Он уточнил, что стороны, которые противостоят России, говорят, «что это якобы оборонительное оружие».

Украина Оружие Джозеф Байден
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