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Краснокнижную ласку встретили в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино»

Александр Афонин
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Краснокнижную ласку встретили в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» заметили ласку, занесенную в Красную книгу Москвы под третьей категорий редкости. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы в среду, 28 декабря.

— На видео попала ласка, занесенная в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы. Она уже «переоделась» в белоснежную шубку — это помогает хищнице оставаться незамеченной на снегу во время охоты, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Животное вышло к людям ради куска хлеба, оставленного одним из посетителей парка. Однако такая еда представляет опасность для ласки, в связи с чем жителей и гостей столицы призвали не подкармливать обитателей природных зон мучными изделиями, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что в центре столицы спасли двух краснокнижных сов. Ушастую и болотную птиц использовали для фотографирования на улице Маросейке. В настоящее время их изъяли, им оказывают необходимую помощь в центре реабилитации диких животных.

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