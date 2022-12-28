Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Fakt: Украинская беженка увела мужа у польки и выгнала ее из дома

Юлия Курганова
В мире
Fakt: Украинская беженка увела мужа у польки и выгнала ее из дома
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Польше семья приютила украинскую беженку, а та разрушила их брак и выгнала из квартиры хозяйку. Об этом сообщила пострадавшая женщина изданию Fakt.

— Анна в самых кошмарных снах не могла предположить, что конфликт у соседей из-за восточной границы станет катализатором ее личной трагедии. Она в одночасье осталась без крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении, — сказано в статье.

Полька рассказала, что ее отношения с супругом расстроились сразу после приезда беженки. Она пыталась помочь ей с обустройством в Польше, но обстановка в доме только накалялась.

— Муж все чаще стал говорить, что я никуда не гожусь, плохо одеваюсь, не крашусь и ничего не делаю по дому. И при этом все больше времени уделял ей. Как-то за едой я поправила ее произношение. Он за это на меня накричал. Они везде были вместе, стали неразлучны и избегали моего общества, — поделилась женщина.

После скандалов и свидетельства измены супруга женщина подала на развод.

— Петр до сих пор живет с ней. Она в июле устроилась в супермаркет раскладывать товар. Она публично называет его своим мужем, хотя мы еще не разведены. Я хотела бы вернуть то, что вложила в брак. Я расплатилась с его кредитами, долгами, инвестировала в ремонт его квартиры, и после всего этого они выгнали меня, как собаку, — рассказала она.

Гражданин Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил семью ради беженки с Украины Софьи Каркадым, снова сошелся с ней. Оказалось, что после возвращения украинки на родину пара продолжила общаться по видеосвязи.

Украина Браки Польша расставание беженцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте