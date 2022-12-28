Fakt: Украинская беженка увела мужа у польки и выгнала ее из дома

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В Польше семья приютила украинскую беженку, а та разрушила их брак и выгнала из квартиры хозяйку. Об этом сообщила пострадавшая женщина изданию Fakt.

— Анна в самых кошмарных снах не могла предположить, что конфликт у соседей из-за восточной границы станет катализатором ее личной трагедии. Она в одночасье осталась без крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении, — сказано в статье.

Полька рассказала, что ее отношения с супругом расстроились сразу после приезда беженки. Она пыталась помочь ей с обустройством в Польше, но обстановка в доме только накалялась.

— Муж все чаще стал говорить, что я никуда не гожусь, плохо одеваюсь, не крашусь и ничего не делаю по дому. И при этом все больше времени уделял ей. Как-то за едой я поправила ее произношение. Он за это на меня накричал. Они везде были вместе, стали неразлучны и избегали моего общества, — поделилась женщина.

После скандалов и свидетельства измены супруга женщина подала на развод.

— Петр до сих пор живет с ней. Она в июле устроилась в супермаркет раскладывать товар. Она публично называет его своим мужем, хотя мы еще не разведены. Я хотела бы вернуть то, что вложила в брак. Я расплатилась с его кредитами, долгами, инвестировала в ремонт его квартиры, и после всего этого они выгнали меня, как собаку, — рассказала она.

Гражданин Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил семью ради беженки с Украины Софьи Каркадым, снова сошелся с ней. Оказалось, что после возвращения украинки на родину пара продолжила общаться по видеосвязи.