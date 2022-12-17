Британец Гарнетт снова сошелся с украинской беженкой, ради которой бросил семью

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Гражданин Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил семью ради беженки с Украины Софьи Каркадым, снова сошелся с ней. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Оказалось, что после возвращения украинки на родину пара продолжила общаться по видеосвязи. На прошлой неделе британец поехал на Украину, чтобы возобновить отношения с возлюбленной и познакомиться с ее семьей. Он вылетел в Польшу, пересек границу на автобусе и доехал до ее дома в нескольких часах езды от Львова.

— Прием, который мне оказала ее семья, был невероятным. Она из очень хорошей семьи. Они все очень любящие, — признался мужчина.

Он отметил, что некоторые даже узнавали его на улице из-за активного освещения его истории в прессе. Влюбленные уже вернулись в Йоркшир.

Британец сообщил, что Софья пообещала ему больше никогда не притрагиваться к спиртному и держит свое слово. Теперь он планирует найти работу и новое жилье, а украинка хочет поступить в университет.

— Я думаю, что у нас получится. Она очень привлекательная девушка, с ней всегда интересно общаться. Я хочу узнать ее намного лучше — и в этот раз мы будем двигаться медленнее, — рассказал Гарнетт.

В конце мая стало известно, что жительница Львова София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Британии разрушила семью Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю украинку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к новой избраннице, оставив двоих детей.