Сорок человек эвакуировали из-за пожара в административном здании на севере Москвы
Пожар произошел в административном здании на севере столицы. Об этом в четверг, 29 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Здание расположено на 3-ей улице Ямского Поля, 15.
— Сорок человек эвакуировано, — уточнил источник «ВМ».
Остальные обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.
Позже стало известно, что площадь пожара составила 45 квадратных метров.
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