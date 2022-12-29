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Сорок человек эвакуировали из-за пожара в административном здании на севере Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Сорок человек эвакуировали из-за пожара в административном здании на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, 3-я улица Ямского Поля, 15 Карта всех событий

Пожар произошел в административном здании на севере столицы. Об этом в четверг, 29 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Здание расположено на 3-ей улице Ямского Поля, 15.

— Сорок человек эвакуировано, — уточнил источник «ВМ».

Остальные обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.

Позже стало известно, что площадь пожара составила 45 квадратных метров.

Ночью 28 декабря на северо-западе столицы, в районе Щукино, произошел пожар в квартире жилого дома. В результате погиб один человек.

Огонь вспыхнул в многоэтажке на улице Авиационная. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пожар произошел в бане в Подмосковье. Пострадала семья из трех человек. Возгорание произошло в ночь с 27 на 28 декабря. На улице Саймонова в подмосковном городе Чехове загорелась баня в тот момент, когда там парилась семья из трех человек.

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