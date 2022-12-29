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Американский журналист Мерфи назвал пожары в РФ результатом диверсии западных шпионов

Юлия Курганова
В мире
Американский журналист Мерфи назвал пожары в РФ результатом диверсии западных шпионов
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов использует шпионов европейских членов НАТО для попыток саботажа в Российской Федерации. Такое мнение высказал американский журналист Джек Мерфи.

— По словам трех бывших сотрудников разведки и двух бывших американских военных чиновников, кампания, которая планировалась годами, стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий в России, — сообщил он на своем официальном сайте.

Также журналист отметил, что разведчики Штатов не участвуют в саботаже напрямую, а координируют и контролируют проведение операций. Но европейские разведывательные ячейки имеют права голоса в том, как и когда будет проводиться саботаж, потому что это их люди «берут на себя все риски».

По мнению Мерфи, чем дольше продлится конфликт на украине, тем более «дерзкой» может стать западная диверсионная кампания.

26 декабря на российско-украинской границе в Брянской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. У диверсантов при себе имелось оружие иностранного производства, в том числе германские пистолеты-пулеметы SIG Sauer и патроны к ним.

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