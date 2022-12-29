Специалисты утвердили предмет охраны церкви на Даниловском кладбище

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

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Столичный департамент культурного наследия утвердил предмет охраны церкви на Даниловском кладбище, обладающей статусом объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 29 декабря.

— После проведения научных исследований специалисты составили перечень всех ценных архитектурных и декоративных элементов сооружения, которые вошли в предмет охраны церкви. Любые реставрационные работы в церкви теперь могут проводиться только в соответствии с ним и по согласованному проекту, — сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В перечень предметов охраны вошли ротонда с куполом, пилястры, кресты, две апсиды и другие предметы, формирующие исторический облик зданий. Помимо этого, специалисты отметили особое значение главного иконостаса 1830-х годов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в этом году в столице отреставрировали 216 объектов культурного наследия. В настоящее время специалисты продолжают работы в павильоне № 51 «Мясная промышленность» на ВДНХ.