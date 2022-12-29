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Елки у городских детских поликлиник нарядили к Новому году

Лейла Алиева
Город
Елки у городских детских поликлиник нарядили к Новому году
Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Около обновленных по московскому стандарту детских поликлиник украсили более 30 елей к новогодним праздникам. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай.

— Рядом со входом в детские и детско-взрослые поликлиники, отремонтированные по новому стандарту, высажено по хвойному дереву — всего более 30. Мы специально разместили ели именно там, чтобы в преддверии зимних праздников их можно было нарядить и создать новогоднее настроение для маленьких пациентов, их родителей и сотрудников, — отметил он.

В рамках благоустройства на территории детских поликлиник высаживают ели высотой от 2 до 3,5 метров. У каждого дерева специалисты оборудовали защищенный от влаги блок питания. В зимнее время года его используют для подключения праздничной иллюминации, а летом — садовой техники.

Одними из первых ель украсили у детской городской поликлиники №104 в Таганском районе, которая открылась после ремонта в июне этого года. По словам главврача поликлиники Евгения Аристархова, сотрудники нарядили хвойное дерево шарами и украсили гирляндам.

На время новогодних выходных поликлиники, женские консультации и аптеки столичного Департамента здравоохранения перейдут на особый график работы. При этом травмпункты продолжат работу в круглосуточном режиме, центр телемедицины в период праздников также будет функционировать в стандартном круглосуточном режиме.

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