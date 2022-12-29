Москвичам рассказали, где в столице увидеть световые фигуры и инсталляции

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, площадь Революции Карта всех событий

В преддверии Нового года и Рождества улицы столицы украсили различными световыми фигурами и инсталляциями. Об этом рассказали в четверг, 29 декабря, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, светодиодные тоннели установили на Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах и на площади Никитские Ворота. При этом тоннель на Никитском бульваре выполнен из блестящих лепестков, подсвеченных розовым цветом, а на Гоголевском бульваре и площади Никитские Ворота они сияют теплым золотым светом.

Другой тоннель расположен на Новой площади, а его общая протяженность составляет примерно 80 метров в длину и 8 метров в ширину. На улицах Ильинке, Никольской, Большой Дмитровке, Кузнецкий Мост, а также в Столешникове и Камергерском переулках москвичи и гости столицы смогут пройтись под «звездным небом».

Фигуры главных героев праздника — Деда Мороза и Снегурочки, высота которых составила пять метров, установили у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте. Светящиеся арки можно увидеть традиционно на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а также в Новопушкинском сквере, Камергерском и Газетном переулках, на улице Кузнецкий Мост и площади Революции, передает официальный сайт мэра Москвы.

К Новому году традиционно украсили городской транспорт и станции метро. В столице курсируют праздничные трамваи, электробусы и поезда. Кроме того, на стойках «Живое общение» работает новогодняя почта, где пассажиры могут отправить поздравление для близких в любую точку России.