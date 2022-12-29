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Контакт-центр Стройкомплекса Москвы не будет работать в новогодние праздники

Александр Афонин
Город
Контакт-центр Стройкомплекса Москвы не будет работать в новогодние праздники
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года единый контактный центр столичного стройкомплекса работать не будет, прием обращений возобновится 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 29 декабря.

— Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы не будет работать с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. С 9 января специалисты начнут принимать обращения в обычном режиме — с 08:00 до 20:00, — говорится в сообщении.

Несмотря на временные ограничения, жители столицы смогут оставить свой запрос специалистам контакт-центра. Это можно сделать, позвонив по телефону или написав письменное обращение на портале стройкомплекса. Все принятые заявки будут обработаны в первый рабочий день, передает официальный сайт мэра Москвы.

В период новогодних праздников столичные государственные учреждения будут работать по измененному графику. Как будут функционировать МФЦ, поликлиники и ЗАГСы — в материале «Вечерней Москвы».

Так, 31 декабря флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты для посетителей с 10:00 до 18:00. А центр поддержки семей мобилизованных — до 16:00.

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