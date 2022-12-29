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Специалисты ГИН ликвидировали захламление газона в Раменках

Георгий Соланович
Город
Специалисты ГИН ликвидировали захламление газона в Раменках
Газон / Фото: Анна Быкова

Специалисты Госинспекции по недвижимости (ГИН) совместно с инспекторами ГПБУ «Мосприрода» устранили захламление газона в столичном районе Раменки, сообщил начальник ГИН Иван Бобров.

По его словам, сообщение о захламлении во втором Сетуньском проезде поступило от жителей района на портал «Наш город».

— Был обследован участок, который прилегает к проспекту Генерала Дорохова и относится к особо охраняемым природным территориям. Специалисты установили, что газон площадью 4,8 тысячи квадратных метров был захламлен бытовым и строительным мусором, и приняли меры по устранению очагов захламления, — сказал Бобров.

Он подчеркнул, что специалисты ГИН уже вывезли мусор с участка и привели газон в надлежащее санитарное состояние.

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