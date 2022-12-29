Клишас назвал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд СВО антиконституционной

Фото: Пресс-служба Совфеда

Предложение о конфискации имущества уехавших россиян в пользу нужд спецоперации является антиконституционным. Об этом в четверг, 29 декабря, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо, — написал он в своем Telegram-канале.

До этого член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что у покинувших территорию России граждан, в том числе и у певицы Аллы Пугачевой, следует конфисковать все имущество. Он считает, что подобное станет для них хорошим уроком. По его словам, изъятое имущество следует передать участникам спецоперации на Украине.

В воскресенье, 25 декабря, Цеков заявил, что введение повышенной ставки налогообложения для покинувших Россию граждан может быть принято оперативно в случае консенсуса по данному вопросу. Политик уточнил, что несмотря на переезд в другую страну, россияне должны продолжать вносить свой вклад в развитие своей родины.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал врагами общества тех, кто призывает к поражению России. По его словам, таких граждан не стоит пускать на территорию России, пожизненно закрыв для них въезд.