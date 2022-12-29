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Врач Румянцева рассказала, кому стоит отказаться от алкоголя на Новый год

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Румянцева рассказала, кому стоит отказаться от алкоголя на Новый год
Фото: Pixabay

Врач Валерия Румянцева рассказала, кому стоит воздержаться от употребления алкоголя за новогодним столом.

В первую очередь алкоголь противопоказан всем, у кого имеются проблемы с сердцем.

— Когда человек достаточно быстро выпивает большое количество алкоголя, у него развивается сильная аритмия, способная привести к сердечному приступу, — предупредила Румянцева.

В этом случае лучше свести употребление алкоголя к минимуму и ограничиться символическим бокалом шампанского.

Также не стоит пить тем, кто недавно перенес грипп или ОРВИ или более болеет в настоящее время, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого нарколог Виталий Холдин отметил, что увлечение баночным алкоголем грозит развитием серьезных заболеваний. В частности такие напитки могут вызывать проблемы с органами пищеварительной системы и печенью, передает Nation news.

От каких алкогольных напитков лучше воздержаться в новогоднюю ночь и кто находится в зоне риска отравлений — в материале «Вечерней Москвы».

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