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Врач раскрыл неожиданное свойство еловых эфирных масел

Араз Салехов
Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач раскрыл неожиданное свойство еловых эфирных масел
Фото: Unsplash

Еловые эфирные масла помогают при профилактике постковидного состояния. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.

— С их помощью профилактируют постковидное состояние, — сообщил специалист.

Такие эфирные масла, подчеркнул эксперт, нельзя назвать вредными, однако и польза ароматерапии в домашних условиях не доказана. Парамонов напомнил, что раньше людей направляли в санаторий с еловыми лесами для лечения туберкулеза. На текущий момент, считает специалист, такая теория вызывает сомнения.

— Скорее, их излечивали правильное питание, свежий воздух и благоприятные экологические условия, а не эфирные масла елок, — заключил Парамонов.

Также врач терапевт рассказал «ВМ», как живая елка в доме влияет на психику. По его мнению, еловый запах у многих людей ассоциируется с детством, Новым годом и хорошим настроением, что может оказывать положительный психологический эффект.

Директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев сообщил «Вечерней Москве», какую елку выбрать и где купить. Эксперт рассказал, что при выборе елки важно изначально понимать, какой размер вам необходим, затем нужно обратиться к специалисту в магазине или на елочном базаре и попросить раскрыть дерево, чтобы осмотреть его.

Здоровье Медицина искусственная елка
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