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Живая или искусственная: какую елку выбрать и где купить

Иссалина Аюпова

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Общество
Живая или искусственная: какую елку выбрать и где купить
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Последний месяц года ассоциируется у людей с покупкой подарков, составлением праздничного меню и выбором главного новогоднего символа — елки. О ее видах, о том, где купить и когда это лучше сделать, — в материале «Вечерней Москвы».

Виды

Новогодние елки представлены в двух видах: натуральные и искусственные.

Натуральную можно приобрести в горшке с грунтовой системой или же в срезанном виде. Но такие деревья требуют особого подхода.

Среди живых разновидностей елок существуют:

  • сосна — пышное дерево с длинными и тонкими иглами;
  • ель — дерево с короткими иголками и плотными ярусами веток (стойкость — не больше двух недель);
  • пихта — пушистое дерево с длинными и яркими ветками (стойкость — до четырех недель).

Искусственная елка будет радовать вас гораздо дольше по времени. Кроме того, эти деревья не имеют особенностей по использованию и хранению.

Среди них выделяют:

  • литые — ветки создаются в специальных формах и потом собираются в единую конструкцию (такие деревья наиболее приближены к натуральным);
  • из ПВХ — мягкие веточки из пленки, которые прослужат очень долго, потому что такие иголки отличаются длительным сроком службы;
  • из лески — обычно такие елки колючие, но долгосрочные, а их ветки не сминаются и не теряют форму;
  • оптоволоконные — в эти елки уже «встроено» свечение за счет оптоволокна, которое протянуто между ветками.

В беседе с «Вечерней Москвой» директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев рассказал, что большей популярностью в Новый год пользуется обычная русская елка.

— Эти елки хорошо загущены и имеют красивую форму, — заметил он.

Некоторые россияне, по словам эксперта, отдают предпочтение пихте Нордмана, но спрос на нее все же ниже — из-за высокой цены.

Он обратил внимание, что иногда выбор зависит и от региона проживания:

— Сосну больше берут в южных регионах, потому что там теплее. В таких условиях сложнее сохранить елку, а сосна почти не осыпается. Но ближе к северу люди отдают предпочтение елке.

Где купить и сколько стоит

  • Интернет-магазины: Ozon, Wildberries, KazanExpress

Преимущество такого способа покупки в том, что вам не придется выходить из дома, чтобы купить елку.

Ozon предлагает приобрести главный новогодний символ в диапазоне от 430 до 355 692 рублей. Некоторые продавцы предлагают скидки от 25 до 78 процентов.

При этом параметры выбора разнообразны. На маркетплейсе представлены елки разных размеров и материалов, поэтому каждый найдет что-то для себя.

Доставка в среднем занимает от одного дня до полутора недель, но некоторые продавцы готовы привезти елку в течение нескольких часов после заказа.

На Wildberries минимальная цена за искусственную елку — 138 рублей, а максимальная — 251 100 рублей.

Также есть возможность задать все желаемые параметры поиска: высота, тип, материал.

Доставка в среднем занимает от одного дня до полутора недель.

Через KazanExpress можно также выбрать праздничное дерево.

Ценовой диапазон — от 99 рублей до 34 061 рубля. На некоторые позиции действуют временные скидки.

Однако эти площадки имеют один нюанс: купить живую елку здесь не получится, но для любителей искусственных деревьев это очень удобный вариант.

  • «ЖиваяЕлка.рф»

Сервис предлагает купить живые елки разного типа, при этом можно выбрать подходящее дерево непосредственно в магазине или оформить доставку на дом.

Ценовой диапазон:

— датские елки — от 5190 до 196 790 рублей;

— ель зеленая и голубая (премиум) — от 3990 до 11 990 рублей;

— сосны — от 1790 до 3290 рублей;

— русские елки — от 1490 до 3290 рублей.

  • Елочные базары

Площадка подходит для тех, кто ищет более бюджетный вариант живой елки. Цены на елки здесь довольно низкие, а при желании можно сторговаться до той суммы, которая необходима вам.

Обычно такие уголки появляются за несколько недель до праздника у станций метро.

Когда купить и как выбрать

По словам Пухарева, нет правильного времени для покупки елки:

— Берите ее, когда на душе праздник и вам хочется украсить дом к торжеству. Стойкость елки не зависит от времени, которое прошло со дня покупки.

Эксперт рассказал, что при выборе елки важно изначально понимать, какой размер вам необходим, затем нужно обратиться к специалисту в магазине или на елочном базаре и попросить раскрыть дерево, чтобы осмотреть его.

— Его внешний вид должен быть свежим, без сухих веток. Ничего страшного, если при раскрытии часть иголок осыпается. Также не следует пугаться, — говорит собеседник, — если на живой елке вы заметите насекомых. Главное, чтобы все ветки были на месте.

Совет эксперта: после раскрытия елки, проведите по ней рукой. Если елка хорошая, в ладони не останется иголок.

Как хранить и утилизировать

Эксперт раскрыл два основных правила, которые помогут продлить срок службы натуральной елки:

  • не ставьте елку возле отопительных приборов;
  • купите специальную подставку, чтобы елка могла потреблять влагу.

После истечения срока службы необходимо подрезать еловые ветки секатором и сложить в специальные пакеты, после чего их следует отнести в специальные пункты утилизации.

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