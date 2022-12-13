Живая или искусственная: какую елку выбрать и где купить

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Последний месяц года ассоциируется у людей с покупкой подарков, составлением праздничного меню и выбором главного новогоднего символа — елки. О ее видах, о том, где купить и когда это лучше сделать, — в материале «Вечерней Москвы».
Новогодние елки представлены в двух видах: натуральные и искусственные.
Натуральную можно приобрести в горшке с грунтовой системой или же в срезанном виде. Но такие деревья требуют особого подхода.
Среди живых разновидностей елок существуют:
Искусственная елка будет радовать вас гораздо дольше по времени. Кроме того, эти деревья не имеют особенностей по использованию и хранению.
Среди них выделяют:
В беседе с «Вечерней Москвой» директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев рассказал, что большей популярностью в Новый год пользуется обычная русская елка.
— Эти елки хорошо загущены и имеют красивую форму, — заметил он.
Некоторые россияне, по словам эксперта, отдают предпочтение пихте Нордмана, но спрос на нее все же ниже — из-за высокой цены.
Он обратил внимание, что иногда выбор зависит и от региона проживания:
— Сосну больше берут в южных регионах, потому что там теплее. В таких условиях сложнее сохранить елку, а сосна почти не осыпается. Но ближе к северу люди отдают предпочтение елке.
Преимущество такого способа покупки в том, что вам не придется выходить из дома, чтобы купить елку.
Ozon предлагает приобрести главный новогодний символ в диапазоне от 430 до 355 692 рублей. Некоторые продавцы предлагают скидки от 25 до 78 процентов.
При этом параметры выбора разнообразны. На маркетплейсе представлены елки разных размеров и материалов, поэтому каждый найдет что-то для себя.
Доставка в среднем занимает от одного дня до полутора недель, но некоторые продавцы готовы привезти елку в течение нескольких часов после заказа.
На Wildberries минимальная цена за искусственную елку — 138 рублей, а максимальная — 251 100 рублей.
Также есть возможность задать все желаемые параметры поиска: высота, тип, материал.
Доставка в среднем занимает от одного дня до полутора недель.
Через KazanExpress можно также выбрать праздничное дерево.
Ценовой диапазон — от 99 рублей до 34 061 рубля. На некоторые позиции действуют временные скидки.
Однако эти площадки имеют один нюанс: купить живую елку здесь не получится, но для любителей искусственных деревьев это очень удобный вариант.
Сервис предлагает купить живые елки разного типа, при этом можно выбрать подходящее дерево непосредственно в магазине или оформить доставку на дом.
Ценовой диапазон:
— датские елки — от 5190 до 196 790 рублей;
— ель зеленая и голубая (премиум) — от 3990 до 11 990 рублей;
— сосны — от 1790 до 3290 рублей;
— русские елки — от 1490 до 3290 рублей.
Площадка подходит для тех, кто ищет более бюджетный вариант живой елки. Цены на елки здесь довольно низкие, а при желании можно сторговаться до той суммы, которая необходима вам.
Обычно такие уголки появляются за несколько недель до праздника у станций метро.
По словам Пухарева, нет правильного времени для покупки елки:
— Берите ее, когда на душе праздник и вам хочется украсить дом к торжеству. Стойкость елки не зависит от времени, которое прошло со дня покупки.
Эксперт рассказал, что при выборе елки важно изначально понимать, какой размер вам необходим, затем нужно обратиться к специалисту в магазине или на елочном базаре и попросить раскрыть дерево, чтобы осмотреть его.
— Его внешний вид должен быть свежим, без сухих веток. Ничего страшного, если при раскрытии часть иголок осыпается. Также не следует пугаться, — говорит собеседник, — если на живой елке вы заметите насекомых. Главное, чтобы все ветки были на месте.
Совет эксперта: после раскрытия елки, проведите по ней рукой. Если елка хорошая, в ладони не останется иголок.
Эксперт раскрыл два основных правила, которые помогут продлить срок службы натуральной елки:
После истечения срока службы необходимо подрезать еловые ветки секатором и сложить в специальные пакеты, после чего их следует отнести в специальные пункты утилизации.