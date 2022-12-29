Стало известно, сколько россияне планируют потратить на новогодний стол

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Большинство россиян (90 процентов) при закупках к новогоднему столу уложились или планируют уложиться в 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки СберМаркет и агентства «Русопрос».

Согласно исследованию, еще около 10 процентов потратят на продукты больше 15 тысяч рублей. Почти четверть опрошенных хочет уложиться с покупками в один день, только 1 процент отложил покупку продуктов на 31 декабря.

Большинство россиян обязательно поставят на стол салат оливье и бутерброды с красной икрой.

Что касается алкоголя, то помимо шампанского и игристого вина 40 процентов выбирают красное и белое вина. Крепкий алкоголь на стол ставят 60 процентов мужчин и 30 процентов женщин, передает НСН.

Ранее психолог Ирина Захарова сообщила, что общение с близкими людьми, особенно в такие большие праздники, гармонизирует психоэмоциональный фон у представителей старшего поколения, препятствует возникновению социальной изоляции, передает aif.ru.

От каких алкогольных напитков лучше воздержаться в новогоднюю ночь и кто находится в зоне риска отравлений — в материале «Вечерней Москвы».