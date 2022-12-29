Стало известно, сколько россияне планируют потратить на новогодний стол
Сюжет:Новый год — 2022
Большинство россиян (90 процентов) при закупках к новогоднему столу уложились или планируют уложиться в 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки СберМаркет и агентства «Русопрос».
Согласно исследованию, еще около 10 процентов потратят на продукты больше 15 тысяч рублей. Почти четверть опрошенных хочет уложиться с покупками в один день, только 1 процент отложил покупку продуктов на 31 декабря.
Большинство россиян обязательно поставят на стол салат оливье и бутерброды с красной икрой.
Что касается алкоголя, то помимо шампанского и игристого вина 40 процентов выбирают красное и белое вина. Крепкий алкоголь на стол ставят 60 процентов мужчин и 30 процентов женщин, передает НСН.
Ранее психолог Ирина Захарова сообщила, что общение с близкими людьми, особенно в такие большие праздники, гармонизирует психоэмоциональный фон у представителей старшего поколения, препятствует возникновению социальной изоляции, передает aif.ru.
От каких алкогольных напитков лучше воздержаться в новогоднюю ночь и кто находится в зоне риска отравлений — в материале «Вечерней Москвы».