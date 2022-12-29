Почти 50 рейсов отменено и задержано в московских аэропортах

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В столичных аэропортах задержано и отменено в общей сложности 46 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали 14 рейсов и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны шесть рейсов. А в аэропорту Внуково задержаны 13 рейсов и девять отменены.

Накануне российская авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы в таиландский аэропорт Утапао из столичной воздушной гавани Домодедово. Планируется, что Red Wings будет осуществлять еженедельные авиаперевозки по данному направлению.

Помимо этого, авиакомпания «Аэрофлот» с 30 декабря запустит регулярное авиасообщение из Москвы в аэропорт «Хибины», расположенный в 32-х километрах от Кировска. Полеты в Кировск будут выполняться трижды в неделю из аэропорта Шереметьево на самолетах Airbus A320.

Также эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах. Согласно их данным, самым загруженным днем в столичных аэропортах перед Новым годом является 30 декабря. Как уточняется, повышенный спрос на перелеты в декабре можно объяснить фактором сезонности и появлением новых рейсов.