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Эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах

Полина Долганова
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Эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Самым загруженным днем в столичных аэропортах перед Новым годом является 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Уточняется, что на 31 декабря выпадает 29 процентов всех бронирований. В этот день авиагавани будут загружены на 20 процентов больше, нежели неделю назад.

По данным специалистов, повышенный спрос на перелеты в декабре можно объяснить фактором сезонности и появлением новых рейсов. Так, например, в текущем месяце новые полеты начали выполнять авиакомпании Red Wings, Shirak Avia и другие, передает РИА Новости.

Недавно авиационная компания iFly отменила выполнение рейсов в Египет по 19 декабря. Решение было вызвано ограничениями на полеты и запретом на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи.

Клиентов туроператора Fun&Sun, которые должны были вернуться в Россию из Египта рейсами авиакомпании iFly, пообещали вывезти рейсами Red Wings в ближайшие дни.

В Tez Tour также сообщили, что для вывоза застрявших в Египте россиян потребуется порядка 15 вывозных рейсов. Их смогут перевезти самолеты авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon.

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