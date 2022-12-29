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На территории Энгельского района Саратовской области сработала система ПВО

Араз Салехов
Происшествия
На территории Энгельского района Саратовской области сработала система ПВО
Фото: Минобороны РФ

На территории Энгельского района Саратовской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в связи с этим на территории региона был ликвидирован неопознанный объект. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

— На территории Энгельского района сработала система ПВО. Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы, — отметил он.

Бусаргин написал в своем Telegram-канале, что угрозы для безопасности жителей нет.

Позже ТАСС сообщило, что экстренные службы региона проверяют сообщения о возможных взрывах в Энгельсе.

Напомним, что 26 декабря в Энгельсе произошел инцидент с хлопком. Бусаргин добавил, что объекты гражданской инфраструктуры в городе не пострадали.

В дальнейшем Минобороны сообщило, что трое военных из состава Вооруженных Сил России были смертельно ранены из-за падения обломков беспилотника на аэродроме в Энгельсе. В российском оборонном ведомстве уточнили, что после атаки БПЛА ВСУ на аэродром авиационная техника осталась без повреждений.

ПВО Саратовская область Россия
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