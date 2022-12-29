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Российские компании рассказали, как изменились их бюджеты на новогодние подарки

Оксана Васильева
Общество
Российские компании рассказали, как изменились их бюджеты на новогодние подарки
Фото: Unsplash

В рамках предновогоднего исследования Ассоциация менеджеров выяснила – более половины российских компаний поздравят своих сотрудников новогодними подарками. Такие выводы были сделаны в ходе опроса, проведённого в ноябре-декабре 2022 года. В нем приняли участие сотрудники более чем 200 российских компаний, а также участники рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров».

Так, по данным Ассоциации менеджеров, 53% компаний планируют вручить сотрудникам подарки по случаю приближающихся новогодних праздников. При этом 12% респондентов вынужденно откажутся от подарков по причине экономии бюджета, а 16% ограничатся электронными открытками и поздравлениями от руководства. Еще 14% участников исследования решили вместо подарков премировать сотрудников бонусами и дополнительными днями отпуска, а 3% российских компаний сообщили, что вместо подарков потратят средства на благотворительные цели.

Что касается корпоративного праздника, то абсолютное большинство опрошенных - 79% - не планируют отказываться от его проведения. При этом 54% проведут его в офисе, 18% – на внешней площадке с приглашенными артистами (в ресторане, кафе или развлекательном клубе). Поедут отмечать Новый год в отель или дом отдыха 12% респондентов, а сотрудники 9% компаний организуют праздничное мероприятие самостоятельно. Вспомнят об онлайне и проведут корпоратив в таком формате 1% участников опроса. На вопрос «Уменьшился или увеличился бюджет на празднование новогоднего корпоратива?» 61% представителей российских компаний сообщили, что уменьшили свой бюджет на проведение мероприятия, 27% ответили, что оставили его на прежнем уровне, а 12% позволят себе потратить больше, чем в предыдущие годы.

Откажутся от проведения корпоративного праздника 21% российских компаний. 34% – «из-за внешних обстоятельств», 27% – по причине экономии средств, а 4% не проводили коллективный праздник раньше, не будут и сейчас.

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