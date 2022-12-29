Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Скульптурную композицию фонтана на станции метро «Римская» обновили

Александр Афонин
Город
Скульптурную композицию фонтана на станции метро «Римская» обновили
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Москва, метро Римская Карта всех событий

Специалисты завершили обновление скульптурной композиции фонтана на станции московского метро «Римская». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 декабря.

— Мы обновили скульптурную композицию единственного фонтана московского метро, который находится на «Римской». Наши мастера бережно отреставрировали три коринфские колонны и скульптуры Ромула и Рема, которые создал выдающийся Леонид Берлин, — говорится в сообщении.

По окончании работ специалисты вернули фонтану первоначальный облик. Работы авторства Берлина также можно встретить на станциях метро «Красногвардейская» и «Орехово», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в этом году сотрудники Музея транспорта Москвы завершили ремонтно-восстановительные работы, отреставрировав 21 экспонат. В рамках работ специалисты провели комплексные работы для шести автомобилей, а для 15 транспортных средств произвели локальный ремонт и детейлинг.

Реставрация Метро Фонтаны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте