Скульптурную композицию фонтана на станции метро «Римская» обновили

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Москва, метро Римская Карта всех событий

Специалисты завершили обновление скульптурной композиции фонтана на станции московского метро «Римская». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 декабря.

— Мы обновили скульптурную композицию единственного фонтана московского метро, который находится на «Римской». Наши мастера бережно отреставрировали три коринфские колонны и скульптуры Ромула и Рема, которые создал выдающийся Леонид Берлин, — говорится в сообщении.

По окончании работ специалисты вернули фонтану первоначальный облик. Работы авторства Берлина также можно встретить на станциях метро «Красногвардейская» и «Орехово», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в этом году сотрудники Музея транспорта Москвы завершили ремонтно-восстановительные работы, отреставрировав 21 экспонат. В рамках работ специалисты провели комплексные работы для шести автомобилей, а для 15 транспортных средств произвели локальный ремонт и детейлинг.