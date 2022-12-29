Более 230 тысяч школьников посетили экскурсии Музея Победы в 2022 году

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Свыше 230 тысяч школьников побывали на экскурсиях в Музее Победы в этом году. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

— Мы стараемся привлечь в наш музей как можно больше детей и молодежи, поэтому создаем специальные проекты в новых интерактивных форматах, чтобы они были наиболее интересны и привлекательны для ребят, — рассказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Как уточнили в пресс-службе, популярность программ музея в 2022 году возросла вдвое — в прошлом году экскурсии посетили 112 тысяч школьников.

До этого Музей Победы подвел итоги творческого конкурса «Памяти героев», приуроченного к 125-летию со дня рождения маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева. В результате были определены 14 победителей и призеров конкурса в номинациях «Интервью» и «Репортаж» в двух возрастных категориях — 14–16 и 17–25 лет.

Также стало известно о появлении новых виртуальных экскурсий по музеям города на Московском образовательном канале. Горожане смогут увидеть в специальной рубрике 13 видеоэкскурсий, посвященных героям Отечества, истории и искусству Древней Руси, традициям Рождества и другим темам.