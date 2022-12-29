Конечную станцию для наземного транспорта открыли на юго-востоке Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Юго-Восточный административный округ, район Марьино, Старое Марьино Карта всех событий

Конечная станция для автобусов и электробусов открылась на Подольской улице на юго-востоке Москвы. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы повышаем комфорт и условия труда наших сотрудников. На новой конечной станции на Подольской улице работники смогут пообедать и отдохнуть между рейсами. Здесь будет обеспечиваться работа четырех автобусных и электробусных маршрутов, — сказал заместитель мэра Москвы, глава ведомства Максим Ликсутов.

В Telegram-канале департамента отметили, что в 2022 году также были открыты конечные станции автобусов и электробусов на Профсоюзной и Новочеремушкинской улицах, а также на улице Академика Челомея.

До этого стало известно, что в разных частях Москвы с 24 декабря появились новые остановки общественного транспорта. Так, маршрут № 257 вместо остановки «Сиреневый бульвар» в сторону метро «Щелковская» будет останавливаться на «7-й Парковой улице».

При этом для маршрута № 938 добавится остановка «Кинотеатр Ашхабад» на Чертановской улице в сторону метро «Южная», для всех маршрутов остановка перенесется на 90 метров.