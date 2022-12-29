Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Средства ПВО Белоруссии сбили украинскую ракету С-300

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Средства ПВО Белоруссии сбили украинскую ракету С-300
Фото: vk/minoborony_by

Средства противовоздушной обороны Белоруссии, предварительно, сбили украинскую ракету комплекса С-300. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в республиканском Минобороны.

— Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в ходе проверочных мероприятий установлено, что, по предварительным данным, сбитая ракета была выпущена из комплекса С-300 с территории Украины.

До этого о падении украинской ракеты на территории республики сообщило агентство БелТА. Информации о пострадавших не поступало.

3 декабря глава российского Минобороны Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали протокол в соглашении между странами, подразумевающий совместное обеспечение региональной безопасности в военной сфере. Подписание документа произошло во время встречи глав оборонных ведомств двух стран.

Белоруссия Украина Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте