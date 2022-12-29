Средства ПВО Белоруссии сбили украинскую ракету С-300

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Средства противовоздушной обороны Белоруссии, предварительно, сбили украинскую ракету комплекса С-300. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в республиканском Минобороны.

— Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в ходе проверочных мероприятий установлено, что, по предварительным данным, сбитая ракета была выпущена из комплекса С-300 с территории Украины.

До этого о падении украинской ракеты на территории республики сообщило агентство БелТА. Информации о пострадавших не поступало.

3 декабря глава российского Минобороны Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали протокол в соглашении между странами, подразумевающий совместное обеспечение региональной безопасности в военной сфере. Подписание документа произошло во время встречи глав оборонных ведомств двух стран.