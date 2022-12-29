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В Италии заявили о готовности стать гарантом мирного соглашения по Украине

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Италии заявили о готовности стать гарантом мирного соглашения по Украине
Фото: Pixabay

Италия готова выступить в качестве гаранта мирного соглашения по Украине, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони в четверг, 29 декабря.

— Существуют сложности в том, чтобы потом гарантировать мирный процесс, поэтому я сказала (президенту Украины Владимиру — прим. «ВМ») Зеленскому, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения и готова помогать этому процессу, — сказала Мелони на пресс-конференции по итогам года.

Премьер подчеркнула, что в связи с этим она намерена поехать в Киев до конца февраля. По ее словам, 24 февраля может стать датой, «к которой можно сделать что-то в рамках открытой инициативы», передает РИА Новости.

29 ноября Зеленский сообщил, что по телефону обсудил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем формулу мирного урегулирования конфликта в стране.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что переговоры между Россией и Украиной возможны только после выполнения всех целей СВО. В ином случае киевский режим сможет уклониться от соблюдения каких-либо договоренностей, уточнил он.

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