Маршруты наземного транспорта изменятся на юго-востоке Москвы с 29 декабря

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва, Подольская улица Карта всех событий

Автобусы т74, 541, 646, 762 и с768 с 29 декабря начали ходить до остановки «Подольская улица, 33» в связи с открытием новой конечной станции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 29 декабря автобусы т74, 541, 646, 762 и с768 идут до остановки «Подольская улица, 33». Это связано с открытием новой конечной станции на Подольской улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Конечная станция для автобусов и электробусов открылась на Подольской улице на юго-востоке Москвы 29 декабря. В 2022 году также были открыты конечные станции автобусов и электробусов на Профсоюзной и Новочеремушкинской улицах, а также на улице Академика Челомея.

До этого стало известно, что в разных частях Москвы с 24 декабря появились новые остановки общественного транспорта. Так, маршрут № 257 вместо остановки «Сиреневый бульвар» в сторону метро «Щелковская» будет останавливаться на «7-й Парковой улице».