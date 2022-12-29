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Маршруты наземного транспорта изменятся на юго-востоке Москвы с 29 декабря

Георгий Соланович
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Маршруты наземного транспорта изменятся на юго-востоке Москвы с 29 декабря
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Подольская улица Карта всех событий

Автобусы т74, 541, 646, 762 и с768 с 29 декабря начали ходить до остановки «Подольская улица, 33» в связи с открытием новой конечной станции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 29 декабря автобусы т74, 541, 646, 762 и с768 идут до остановки «Подольская улица, 33». Это связано с открытием новой конечной станции на Подольской улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Маршруты наземного транспорта изменятся на юго-востоке Москвы с 29 декабря Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Конечная станция для автобусов и электробусов открылась на Подольской улице на юго-востоке Москвы 29 декабря. В 2022 году также были открыты конечные станции автобусов и электробусов на Профсоюзной и Новочеремушкинской улицах, а также на улице Академика Челомея.

До этого стало известно, что в разных частях Москвы с 24 декабря появились новые остановки общественного транспорта. Так, маршрут № 257 вместо остановки «Сиреневый бульвар» в сторону метро «Щелковская» будет останавливаться на «7-й Парковой улице».

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