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Аэропорт Шереметьево заявил о готовности к работе в пик новогодних перевозок

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Аэропорт Шереметьево заявил о готовности к работе в пик новогодних перевозок
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Аэропорт Шереметьево готов к работе в пиковый период новогодних перевозок. Об этом заявили в пресс-службе авиагавани в четверг, 29 декабря.

— Международный аэропорт Шереметьево имеет необходимые производственные ресурсы для обеспечения высокого качества обслуживания пассажиров и пунктуальности выполнения рейсов в пиковый период новогодних перевозок, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что службы аэропорта имеют все необходимые ресурсы для надежного обеспечения взлетно-посадочных операций и наземного обслуживания самолетов в любых погодных условиях.

Ожидается, что наиболее востребованными направлениями в новогодние каникулы станут Стамбул, Анталья, Ереван, Дубай, Пхукет, а также Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград и Минеральные Воды, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах. Согласно их данным, самым загруженным днем в столичных аэропортах перед Новым годом является 30 декабря. Как уточняется, повышенный спрос на перелеты в декабре можно объяснить фактором сезонности и появлением новых рейсов.

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