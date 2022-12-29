Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Союзмультфильм» планирует выпустить российский ответ «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»

Георгий Соланович
Общество
«Союзмультфильм» планирует выпустить российский ответ «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Киностудия «Союзмультфильм» планирует выпустить российский ответ западным фильмам «Гарри Поттер» и «Властелин колец». Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 29 декабря.

В «Союзмультфильме» пояснили, что планируют экранизировать сказку «Тайны Чароводья» писательницы Юлии Ивановой.

— Это увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани, которые противостоят расколу внутри королевства, состоящего из могущественных магических орденов чаронитов, — говорится в сообщении.

При этом в картине, как уточняется, будет присутствовать множество оригинальных персонажей и сюжетных линий, передает РИА Новости.

Летом 2022 года появилась информация о том, что студия «Тритэ» Никиты Михалкова совместно с киностудией «Союзмультфильм» планируют снять фильм по мотивам мультика «Бременские музыканты».

Режиссером картины назначен Алексей Нужный. Главные роли сыграют Константин Хабенский и Юрий Стоянов.

Ожидается, что фильм снимут в жанре роуд-муви. В картине будет использована музыка композитора Геннадия Гладкова: студия получила соответствующее разрешение.

Союзмультфильм Гарри Поттер Кино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте