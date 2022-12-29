«Союзмультфильм» планирует выпустить российский ответ «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Киностудия «Союзмультфильм» планирует выпустить российский ответ западным фильмам «Гарри Поттер» и «Властелин колец». Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 29 декабря.

В «Союзмультфильме» пояснили, что планируют экранизировать сказку «Тайны Чароводья» писательницы Юлии Ивановой.

— Это увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани, которые противостоят расколу внутри королевства, состоящего из могущественных магических орденов чаронитов, — говорится в сообщении.

При этом в картине, как уточняется, будет присутствовать множество оригинальных персонажей и сюжетных линий, передает РИА Новости.

Летом 2022 года появилась информация о том, что студия «Тритэ» Никиты Михалкова совместно с киностудией «Союзмультфильм» планируют снять фильм по мотивам мультика «Бременские музыканты».

Режиссером картины назначен Алексей Нужный. Главные роли сыграют Константин Хабенский и Юрий Стоянов.

Ожидается, что фильм снимут в жанре роуд-муви. В картине будет использована музыка композитора Геннадия Гладкова: студия получила соответствующее разрешение.