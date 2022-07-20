Студия «Тритэ» и «Союзмультфильм» экранизируют «Бременских музыкантов»

Фото: Бременские музыканты, Союзмультфильм, 1969 год

Студия «Тритэ» Никиты Михалкова совместно с киностудией «Союзмультфильм» снимет фильм по мотивам «Бременских музыкантов». Об этом в среду, 20 июля, сообщил продюсер проекта Леонид Верещагин.

— Сценарий написан по мотивам всемирно известного мультфильма, мы будем это делать совместно с «Союзмультфильмом». Но здесь есть и отличающиеся от мультика свои сюжетные линии, — сказал он.

Режиссером картины назначен Алексей Нужный. Главные роли сыграют Константин Хабенский и Юрий Стоянов. Ожидается, что фильм снимут в жанре роуд-муви. По словам Верещагина, в картине будет использована музыка композитора Геннадия Гладкова. Студия получила соответствующее разрешение.

Сюжет развернется в России. Главный герой Трубадур будет путешествовать по регионам страны. Зрителям покажут детство персонажа и его знакомство с животными, передает ТАСС.

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