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Фотозону с новогодним электробусом и Дедом Морозом разместили в центре Москвы

Георгий Соланович

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Фотозону с новогодним электробусом и Дедом Морозом разместили в центре Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Москва, Пресненская набережная Карта всех событий

Фотозону с новогодним электробусом и Дедом Морозом разместили на Пресненской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 29 декабря.

— Праздничная фотозона работает до конца дня. Она находится между домами 2 и 12 по Пресненской набережной, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что сделать фотографию в электробусе с Дедом Морозом может каждый желающий. Символ Нового года при этом также вручит всем печеньки с предсказаниями, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы снова запустили новогодний поезд «Еж». Он будет курсировать на фиолетовой ветке по определенному расписанию до 8 января.

При этом на МЦД-2 к Новому году запустили новогодний поезд «Иволга 2.0». На стенах состава изображены популярные новогодние персонажи, а информационные табло и окна оформлены гирляндами из еловых веток. Поезд будет курсировать по диаметру также до 8 января 2023 года включительно.

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