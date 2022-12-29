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МИД Белоруссии выразил протест Украине после падения ракеты ВСУ

Георгий Соланович

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МИД Белоруссии выразил протест Украине после падения ракеты ВСУ
Фото: shutterstock

МИД Белоруссии вызвал посла Украины в Минске Игоря Кизима после падения украинской ракеты комплекса С-300 на территории республики, ему был заявлен протест. Об этом заявил пресс-секретарь дипведомства Анатолий Глаз в четверг, 29 декабря.

— Это очень серьезный инцидент. И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В этой связи сегодня в МИД Беларуси был вызван посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест, — сказал Глаз.

По его словам, МИД Белоруссии потребовал от украинской стороны провести расследование инцидента, а также привлечь к ответственности виновных и принять «исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов», передает РИА Новости.

Средства противовоздушной обороны Белоруссии сбили украинскую ракету 29 декабря. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что, по предварительным данным, сбитая ракета была выпущена из комплекса С-300 с территории Украины.

О падении украинской ракеты на территории республики сообщило агентство БелТА. Информации о пострадавших не поступало.

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