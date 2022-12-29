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Трамваи № 3, 38 и 39 задерживаются в районе остановки «Серпуховская Застава»

Полина Долганова
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Трамваи № 3, 38 и 39 задерживаются в районе остановки «Серпуховская Застава»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Холодильный переулок Карта всех событий

Трамваи № 3, 38 и 39 задерживаются на пересечении улицы Даниловский Вал и Холодильного переулка в районе остановки «Серпуховская Застава». Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Задержка вызвана техническими причинами, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

27 декабря департамент посоветовал жителям столицы пользоваться общественным транспортом в предпраздничное время. Связано это с тем, что движение на дорогах Москвы будет плотным до 29 декабря.

На загруженность дорог оказывают сильное влияние погодные условия, ремонтные работы и число мелких ДТП. Основные затруднения проезда ожидаются в центре Москвы, а также в районах крупных торговых центров.

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