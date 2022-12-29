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Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие» в ходе СВО

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие» в ходе СВО
Фото: vk/ramzan

Специальная отдельная операция «Возмездие», которая прошла на Украине в конце октября в рамках спецоперации, была только первым этапом. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 29 декабря.

— Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается, — отметил он в ходе трансляции на RT.

27 декабря Кадыров заявил, что ВСУ несут серьезные потери среди личного состава и по этой причине вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами.

Последние дни, по словам политика, для украинских войск и подразделений НАТО выдались «крайне насыщенными» на не очень хорошие события. Те, кто не ликвидирован и не пленен, испытывают проблемы с моралью, добавил он.

До этого руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российско-украинский конфликт зашел в тупик. Так, по его мнению, Вооруженные силы Украины не могут победить Россию по всем направлениям комплексно, поэтому Киев ожидает новых поставок оружия.

Украина Рамзан Кадыров Спецоперации Россия
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