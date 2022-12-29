Нидерланды перестанут автоматически давать убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам
Нидерланды перестанут на автоматической основе предоставлять убежище россиянам, которые уклоняются от мобилизации. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на статс-секретаря министерства безопасности и юстиции страны Эрика ван дер Бурга.
Три месяца назад он заявил, что россияне, скрывающиеся от СВО, смогут в любом случае оставаться в королевстве, так как по возвращении в Россию им якобы грозит преследование по уголовному делу.
Однако теперь соответствующее право будет относиться только к тем гражданам России, которых уже призвали на службу, передает ТАСС.
До этого сообщалось, что Европейская комиссия рассчитывает обсудить с государствами ЕС возможность выдачи гуманитарных виз «нуждающимся в убежище». Однако каждый отдельный случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС. Из-за этого визовый сбор для россиян увеличился более чем в два раза, а рассмотрение документов может затянуться на полтора месяца. Об основных изменениях в получении «шенгена» — в материале «Вечерней Москвы».