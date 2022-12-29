Нидерланды перестанут автоматически давать убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам

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Нидерланды перестанут на автоматической основе предоставлять убежище россиянам, которые уклоняются от мобилизации. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на статс-секретаря министерства безопасности и юстиции страны Эрика ван дер Бурга.

Три месяца назад он заявил, что россияне, скрывающиеся от СВО, смогут в любом случае оставаться в королевстве, так как по возвращении в Россию им якобы грозит преследование по уголовному делу.

Однако теперь соответствующее право будет относиться только к тем гражданам России, которых уже призвали на службу, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия рассчитывает обсудить с государствами ЕС возможность выдачи гуманитарных виз «нуждающимся в убежище». Однако каждый отдельный случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС. Из-за этого визовый сбор для россиян увеличился более чем в два раза, а рассмотрение документов может затянуться на полтора месяца. Об основных изменениях в получении «шенгена» — в материале «Вечерней Москвы».