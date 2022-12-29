Электробусы ВДНХ перевезли более миллиона пассажиров с момента запуска

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Электробусы ВДНХ перевезли свыше миллиона пассажиров с июня 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

— Электробусы круглогодично курсируют по Кольцевой дороге в обоих направлениях. С момента запуска на них проехали свыше миллиона пассажиров, — отметили представители ВДНХ.

Они уточнили, что конечные пункты маршрута находятся по обе стороны от арки Главного входа на выставку.

Недавно Москва завершила приемку 33 новых электробусов отечественного производства, они выйдут на маршруты в ближайшее время, заявил в среду, 28 декабря, заместитель мэра столицы в правительстве города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В 2022 году столичный парк наземного общественного транспорта пополнился новыми электробусами. Так, москвичей начали перевозить 22 более комфортных электробуса.

Кроме того, в этом году в столице установили 34 ультрабыстрые зарядные станции для электробусов. Еще 200 таких станций появятся в городе в следующем году.