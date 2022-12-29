Новак: Россия готова поддержать заявку Казахстана на транзит нефти в Германию через «Дружбу»

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Российская сторона готова поддержать заявку Казахстана на транзит нефти в Германию через трубопровод «Дружба». Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

— Мы нормально к этому относимся, — цитирует вице-премьера ТАСС.

Глава Минфина Антон Силуанов до этого заявил, что Россия принципиально не станет осуществлять поставки нефти по ценам, которые были установлены странами Запада. Министр добавил, что в текущих условиях Москва будет искать новых потребителей нефти.

Потолок цен на российскую нефть действует уже около месяца. В начале следующей недели Россия анонсирует свои ответные меры на введенный Западом запрет. Как страна ответит на введенный ценовой потолок и почему уже сейчас очевидно, что ограничение не работает, — в материале «Вечерней Москвы».

О неэффективности потолка цен на нефть можно говорить уже сейчас. По мнению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, механизм предельных цен может работать только в том случае, когда его соблюдают все участники рынка.