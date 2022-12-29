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Минобороны Украины выразило готовность расследовать инцидент с падением ракеты в Белоруссии

Георгий Соланович

Сюжет: 

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Минобороны Украины выразило готовность расследовать инцидент с падением ракеты в Белоруссии
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Минобороны Украины готово провести расследование инцидента с падением ракеты комплекса С-300 на территории Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 29 декабря.

В министерстве отметили, что для расследования инцидента Киев готов пригласить экспертов из стран, не оказывающих поддержку России. В ведомстве также подчеркнули, что Украина имеет право «на оборону и защиту собственного неба», а ракета могла упасть на территории Белоруссии вследствие интенсивной работы средств ПВО, передает РБК.

Средства противовоздушной обороны Белоруссии сбили украинскую ракету 29 декабря. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что, по предварительным данным, сбитая ракета была выпущена из комплекса С-300 с территории Украины.

О падении украинской ракеты на территории республики сообщило агентство БелТА. Информации о пострадавших не поступало, сотрудники СК и Минобороны Белоруссии уже устанавливают причины произошедшего.

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