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Народный календарь. Как уберечься от бедности 2 января

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Как уберечься от бедности 2 января
Фото: depositphotos

Православная церковь 2 января почитает память Игнатия Богоносца.

В этот день в народе было принято защищать дом от злых духов. Так, необходимо было взять иконы и обойти с ними весь дом и вокруг него. Считалось, что подобный ритуал защищал от голода, нищеты и бедности.

Также 2 января не принято было одалживали денег: люди верили, что таким образом привлекут нищету в жизнь.

Приметы погоды:

На Игната стряхивали снег с деревьев и кустарников. Чем больше получится стряхнуть, тем богаче будет урожай;

Если синицы громко чирикают, то похолодание будет затяжным;

Какая погода 2 января, таким и август будет: морозно и солнечно — ясными жарким, слякоть и вьюга — к дождям и холодам.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Именины отмечают: Антон, Иван, Игнатий, Даниил.

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