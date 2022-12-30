Народный календарь. Как уберечься от бедности 2 января
Православная церковь 2 января почитает память Игнатия Богоносца.
В этот день в народе было принято защищать дом от злых духов. Так, необходимо было взять иконы и обойти с ними весь дом и вокруг него. Считалось, что подобный ритуал защищал от голода, нищеты и бедности.
Также 2 января не принято было одалживали денег: люди верили, что таким образом привлекут нищету в жизнь.
Приметы погоды:
На Игната стряхивали снег с деревьев и кустарников. Чем больше получится стряхнуть, тем богаче будет урожай;
Если синицы громко чирикают, то похолодание будет затяжным;
Какая погода 2 января, таким и август будет: морозно и солнечно — ясными жарким, слякоть и вьюга — к дождям и холодам.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Антон, Иван, Игнатий, Даниил.